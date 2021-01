Gaziantep'te Sumudica krizi büyüyor! Başkan benden para istedi

HANGİ HOCA ALIYOR?

Teknik direktör Sumudica'ya yanıt veren Başkan Mehmet Büyükekşi, Rumen hocanın tavırlarından yakındı. Büyükekşi, "Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme. Türk futbolu zor günler yaşıyor, statlar boş. Gelir yok, sponsor yok. Oyuncu ve hocamızla sözleşme yaparken euro 6,30'du şu an 9 TL. Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Hocaya 920 bin euro ödüyoruz. Yardımcılarının parasını kendi ödüyor. 240 bin euro da puan başına bonusu var. 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an 1.6 milyon euro + primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor? Biz Sumudica'nın bu yılki ücretinde indirim istemedik. Sumudica'nın yaptığı açıklamayı talihsizlik olarak görüyorum. Hiç kimse bu kulüpten büyük değil" ifadelerini kullandı.