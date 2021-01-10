Kartal Hatay'da yara aldı: Derbi öncesi puan kaybı yaşandı

Süper Lig'in 18. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle bitti.

KARŞILIKLI GOLLER

Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 41'de Cyle Larin kaydetti. Hatayspor'un golleri ise 7. ve 23. dakikalarda Boupendza'nın ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 35 puana yükselirken, Hatayspor da 28 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Akintola'nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada Atiba'nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin'in plase vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Selim'in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

24. dakikada Mesut'un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

41. dakikada sağdan Ghezzal'ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-2

Ayrıntılar geliyor...