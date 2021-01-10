Hatayspor-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?