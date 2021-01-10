10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hatayspor-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Hatayspor-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

'in 18. haftasında sahasında lider 'ı konuk ediyor. Beşiktaş hem seriyi korumak hem liderlikte yara almamak adına mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıktı. Geçtiğimiz maçta Gençlerbirliğine mağlup olan Hatayspor ise sahasında kazanarak moral depolamak istiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
ABONE OL
Hatayspor-Beşiktaş CANLI ANLATIM

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 10 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Akın, Katranis, Pablo, Mesut, Popov, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza Akintola

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

STOPERLER CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA