Başakşehir Ankaragücü'nü 2 golle geçti

Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARI

7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich, topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.

20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin, ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

40. dakikada Atila Turan, sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Deniz Türüç'ün ceza sahasına gönderdiği topta Ankaragücü defansı topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Demba Ba takımını öne geçirdi. 1-2



84. dakikada Okan Çınar'ın altı pasa gönderdiği tehlikeli ara pasında topla buluşan Paintsil kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.



Stat: Eryaman

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx, Abdullah Buğra Taşkınsoy xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Sarjlia xx (Cebrail Karayel dk. 77 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx, Lobjanidze xx, Diousse xx (Voca dk. 56 x), Lukasik xx (Orkan Çınar dk. 80 ?), Endri Çekici xxx (Şahverdi Çetin dk. 56 x), Borven xx (Paintsil dk. 56 x), Merikani x

Yedekler: Korcan Çelikay, Berke Gürbüz, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael xxx, Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mahmut Tekdemir xx, Visca xxx(Mehmet Topal dk. 86 ), İrfan Can Kahveci x (Crivelli dk. 76 x), Chadli ? (Aleksic dk. 34 x), Deniz Türüç xx (Crivelli dk. 76 x), Guldbrandsen xx (Demba Ba dk. 46 xx)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Azubuike, Giuliano, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Visca (dk. 18), Demba Ba (dk. 56) (Medipol Başakşehir), Endri Çekici (dk. 20) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Rafael, Aleksic (Medipol Başakşehir), Atakan Çankaya, Atila Turan (MKE Ankaragücü)