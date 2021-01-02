Son dakika: Süper Lig 16. hafta karşılaşması Galatasaray 0-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU
Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'in 16 hafta mücadelesinde evinde Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz bitti. Maçın 51 dakikasında Galatasaraylı Emre Kılınç rakibine yaptığı faul sonrası direk kırmızı kartı gördü. Galatasaray evinde 10 kişi tamamladığı mücadeleden 1 puanla ayrıldı.
Galatasaray evinden Antalyaspor'u konuk etti. Golsüz biten mücadelede puanlar paylaşıldı.
GALATASARAY MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
İlk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelenin 51. dakikasında Galatasaraylı Emre Kılınç rakibine yaptığı faul sonrası direk kırmız kart görerek oyun dışı kaldı.
FALCAO OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao Antalyaspor maçının 74. dakikasında sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı.
İKİ TAKIMDA MÜCADELEYE BAŞLADIĞI 11'LER
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill
EMRE KILINÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Antalyaspor maçının 51. dakikasında Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, Emre Kılınç'a direkt kırmızı kart gösterdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 51. dakikasında sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kart gördü. Orta sahada Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen Emre'ye direkt kırmızı kart gösterdi.
VAR'dan uyarı alan Bitigen pozisyonu izledikten sonra da kararını değiştirmedi.
Süper Lig'in 16. haftasında TT Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı talihsiz bir olayda yaralanan sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı.
'GEÇMİŞ OLSUN OMAR'
İki takım futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya üzerinde 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle çıkarak 29 yaşındaki futbolcuya destek oldu.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
11. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
33. dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.
39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
46. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
49. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
77. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 46 Falcao (Dk. 77 Sekidika)), Emre Kılınç, Arda Turan (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 85 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 90+4 Eren Albayrak), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill (Dk. 90+3 Podolski)
Kırmızı kart: Dk. 51 Emre Kılınç (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 55 Marcao, Dk. 81 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 69 Fredy, 80 Hakan Özmert, Dk. 90+1 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
Galatasaray'da birçok oyuncu sakatlık ve cezası sebebiyle forma giyemedi.
Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve sportmenliğe aykırı hareketler yaptığı için 4 maç ceza alan Fatih Terim, bu akşam da takımının başında yer alamadı. Terim'in yerine ise yine yardımcı antrenör Levent Şahin görev yaptı.
Terim'in yanı sıra Babel, Feghouli ve Etebo sakatlıkları nedeniyle kadrodaki yerlerini alamadı..
Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görev ve cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı da formasından uzak kaldı.
Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet alarak iyi bir seri yakalayan Galatasaray, 16. haftada Antalyaspor'u ağırladı.
Aslan, Süper Lig'de 14 maça çıkarken bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Maç öncesi 29 puanı olan Galatasaray, golsüz berabere kaldığı bu mücadele sonra puanını 30'a yükseltti.