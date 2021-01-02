Son dakika: Süper Lig 16. hafta karşılaşması Galatasaray 0-0 Antalyaspor MAÇ SONUCU

Galatasaray'da birçok oyuncu sakatlık ve cezası sebebiyle forma giyemedi.

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve sportmenliğe aykırı hareketler yaptığı için 4 maç ceza alan Fatih Terim, bu akşam da takımının başında yer alamadı. Terim'in yerine ise yine yardımcı antrenör Levent Şahin görev yaptı.

Terim'in yanı sıra Babel, Feghouli ve Etebo sakatlıkları nedeniyle kadrodaki yerlerini alamadı..