04 Ocak 2021, Pazartesi
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İskoçya derbisini Celtic'i tek golle geçen Rangers kazandı

1. Futbol Ligi'nde iki ekibinin karşılaştığı "" derbisini, 'i 1-0 yenen kazandı. Bu sonuçla Rangers, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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İskoçya derbisini Celtic'i tek golle geçen Rangers kazandı

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla ligin açık ara favorisi konumuna gelen namağlup lider , rakibi 'i ligin 22. haftasında 'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Rangers, 'un 70. dakikada kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Celtic'te , 62. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Rangers, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Son 9 sezondur üst üste şampiyonluğa uzanan Celtic ise 3 maç eksiği ve 43 puanla ikinci sırada kaldı.

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