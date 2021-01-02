Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular Omar'ı unutmadı
Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle ile çıktı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 16. haftasında TT Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı talihsiz bir olayda yaralanan sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı.
'GEÇMİŞ OLSUN OMAR'
İki takım futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya üzerinde 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle çıkarak 29 yaşındaki futbolcuya destek oldu.
Galatasaray'da yılbaşında yüzünde havai fişek patlayan ve tedavi edilen Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında kulüp doktoru Yener İnce ve Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncunun sağ gözünün sol gözüne göre biraz daha kötü durumda olduğunu belirten Vedat Kaya, buna karşın durumunun iyiye gittiğini söyledi.