Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular Omar'ı unutmadı

Galatasaray'da yılbaşında yüzünde havai fişek patlayan ve tedavi edilen Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında kulüp doktoru Yener İnce ve Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncunun sağ gözünün sol gözüne göre biraz daha kötü durumda olduğunu belirten Vedat Kaya, buna karşın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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