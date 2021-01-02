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Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular Omar'ı unutmadı

Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle ile çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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'in 16. haftasında 'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı talihsiz bir olayda yaralanan sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı.

'GEÇMİŞ OLSUN OMAR'

İki takım futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya üzerinde 'Geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtle çıkarak 29 yaşındaki futbolcuya destek oldu.

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'da yılbaşında yüzünde havai fişek patlayan ve tedavi edilen 'nin son durumu hakkında kulüp doktoru ve Prof. Dr. açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncunun sağ gözünün sol gözüne göre biraz daha kötü durumda olduğunu belirten Vedat Kaya, buna karşın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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