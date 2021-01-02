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Hatayspor - Konyaspor canlı anlatım | Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

haberi... 'in 16. haftasında  sahasında 'u ağırlayacak. Peki, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ne? Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor - Konyaspor canlı anlatımını ve maç hakkında detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Hatayspor - Konyaspor canlı anlatım | Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 16. haftasında futbol heyecanı sürüyor. Hatayspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Peki, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ne? Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Konyaspor canlı anlatımını ve maç hakkında detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

HATAYSPOR - KONYASPOR SAAT KAÇTA, MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Konyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

İŞTE HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Ruben, Katranis, Billong, Adama Traore, Rayane Aabid, Akintola, Boupendza, Mame Diouf

Konyaspor: Sehiç, Skubic, Uğur Demirok, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Daci, Oğuz Kaan, Hadziahmetovic, Shengelia, Jevtovic

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