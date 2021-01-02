Hatayspor - Konyaspor canlı anlatım | Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Son dakika haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Peki, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ne? Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor - Konyaspor canlı anlatımını ve maç hakkında detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 16. haftasında futbol heyecanı sürüyor. Hatayspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Peki, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ne? Hatayspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Hatayspor - Konyaspor canlı anlatımını ve maç hakkında detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
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HATAYSPOR - KONYASPOR SAAT KAÇTA, MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Konyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
İŞTE HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Ruben, Katranis, Billong, Adama Traore, Rayane Aabid, Akintola, Boupendza, Mame Diouf
Konyaspor: Sehiç, Skubic, Uğur Demirok, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Daci, Oğuz Kaan, Hadziahmetovic, Shengelia, Jevtovic