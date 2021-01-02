04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Omar Elabdellaoui'nin doktoru Vedat Kaya konuştu! Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl?

Omar Elabdellaoui'nin doktoru Vedat Kaya konuştu! Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl?

Yılbaşı eğlencesi sırasında elinde havai fişek patlayan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan 'ın futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin doktoru ve Galatasaray kulüp doktoru futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
ABONE OL

'da yılbaşında yüzünde havai fişek patlayan ve tedavi edilen Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında kulüp doktoru ve Prof. Dr. açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncunun sağ gözünün sol gözüne göre biraz daha kötü durumda olduğunu belirten Vedat Kaya, buna karşın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktoru canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu nasıl? GALATASARAYLI OMAR ELABDELLAOUİ'NİN DOKTORU CANLI YAYINDA AÇIKLADI! SAĞLIK DURUMU NASIL?

Omar Elabdellaoui'nin son durumu ile ilgili Galatasaray doktoru Prof. Dr. Yener ince ve Prof. Dr. Vedat Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Yener İnce: omar yılbaşı gecesi tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun diliyoruz. Omar'ın tedavi olduğu iki hastaneye de teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye'nin en iyilerinden olduğuna inandığımız Vedat hocamız hastayı karşılayan doktorlardan. Onlar yılbaşı gecesi Omar'ı karşıladılar. Hocamızla girdik yeni yıla. Onlara teşekkür ediyoruz. Olayın olduğu andan beri geceli gündüzlü burada kendisi.

Bugün bir işlem yaptık Omar'a. Planlanan bir işlem. Ben oyuncunun ne zaman döneceğiyle ilgili sorular oluyor. Bizim önceliğimiz oyuncunun sağlığı. İyileşmesini sağlamak. Ne zaman oynayacağını düşünmüyoruz bile. Bir de çirkin iddialar konuşuluyor ortalıkta. Bunlara itibar edilmemesini diliyoruz. Hastanede çok deneyimli bir ekibimiz var.

Prof. Dr. Vedat kaya ise şöyle konuştu;

İlk önce, durumu değerlendirdikten sonra medikal tedaviye başladık. Yılbaşı gecesi 4'te bitti müdahalemiz. Bugün, daha önce yapmayı düşündüğümüz bir müdahalede bulunduk. Bundan sonra rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir.

Görme olarak sağ gözde büyük bir toparlama var. Sağ gözde büyük bir ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek için bir işlem yaptık. Şu ana kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Görme muhakkak etkilenir bu durumdan. Sağ göz, sol göze göre biraz daha kötü durumda.

Abdurrahim Albayrak: Sağlık bakanım konuyla yakından ilgileniyor

''Hepimiz yeni yıla omar ile birlikte hastanede girdik. Herkese teşekkür ediyorum. Az önce bakanı aradı. Onu da doktorla görüştürdüm. Sağlık bakanım konuyla yakından ilgileniyor. Bakanlık gerekli işlemleri başlatmıştır. Onun için doktorlarla geniş bir konuşma yaptılar.''

Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafını çeken görevliyle ilgili flaş iddia! OMAR ELABDELLAOUİ'NİN FOTOĞRAFINI ÇEKEN GÖREVLİYLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA!
Son dakika | Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası flaş açıklamalar SON DAKİKA | FATİH TERİM'DEN OMAR ELABDELLAOUİ'Yİ ZİYARETİ SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR
Omar Elabdellaoui son sağlık durumu nasıl? Abdurrahim Albayrak açıkladı OMAR ELABDELLAOUİ SON SAĞLIK DURUMU NASIL? ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLADI
Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Havai fişek elinde patladı SON DAKİKA: GALATASARAY'DA OMAR ELABDELLAOUİ HASTANEYE KALDIRILDI! HAVAİ FİŞEK ELİNDE PATLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA