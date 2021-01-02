Omar Elabdellaoui'nin son durumu ile ilgili Galatasaray doktoru Prof. Dr. Yener ince ve Prof. Dr. Vedat Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Yener İnce: omar yılbaşı gecesi tatsız bir kaza geçirdi. Kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun diliyoruz. Omar'ın tedavi olduğu iki hastaneye de teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye'nin en iyilerinden olduğuna inandığımız Vedat hocamız hastayı karşılayan doktorlardan. Onlar yılbaşı gecesi Omar'ı karşıladılar. Hocamızla girdik yeni yıla. Onlara teşekkür ediyoruz. Olayın olduğu andan beri geceli gündüzlü burada kendisi.