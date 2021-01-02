BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda BB Erzurumspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalarak 4 maç aradan sonra puan kaybetti.

1 PUANI 90+6'DA ATTIĞI GOLLE ALDI

Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Konuk takımın golü 69. dakikada Kevin Mirallas'tan gelirken, ev sahibi ekip, 90+6. dakikada penaltıdan Emrah Başsan'ın attığı golle 1 puanı kurtardı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 28'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Bu sezonki 4. beraberliğini alan BB Erzurumspor ise 13 puanla 19. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, 5 Ocak Salı günü saat 16.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek. BB Erzurumspor ise 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.