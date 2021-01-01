Omar Elabdellaoui son sağlık durumu nasıl? Abdurrahim Albayrak açıkladı

Galatasaray kadrosuna sezon başında giren Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamaları sırasında inanılmaz bir kaza yaşadı. Omar evinde yılbaşını kutlarken elineki havai fişek patladı ve yıldız isim elinden ve yüzünden yaralandı. Sarı kırmızılı takımın yıldız isminin hayati tehlikesi yok ancak gözünde bir hasar olup olmadığını Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, göz yıkama işleminden sonra tespit edileceğini açıkladı. İşte Omar Elabdellaoui'nin sond durumuna dair detaylar...