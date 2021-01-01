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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Omar Elabdellaoui son sağlık durumu nasıl? Abdurrahim Albayrak açıkladı Omar Elabdellaoui son sağlık durumu nasıl? Abdurrahim Albayrak açıkladı Son dakika: Omar Elabdellaoui son sağlık durumu nasıl? Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşı kutlarken talihsiz bir kaza yaşadı. Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladı ve yıldız isim hastaneye kaldırıldı. Gözünden ciddi yara alan futbolcunun son sağlık durumu hakkındaki açıklamayı Abdurrahim Albayrak yaptı. Giriş Tarihi: 01.01.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 11:51
Galatasaray kadrosuna sezon başında giren Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamaları sırasında inanılmaz bir kaza yaşadı. Omar evinde yılbaşını kutlarken elineki havai fişek patladı ve yıldız isim elinden ve yüzünden yaralandı. Sarı kırmızılı takımın yıldız isminin hayati tehlikesi yok ancak gözünde bir hasar olup olmadığını Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, göz yıkama işleminden sonra tespit edileceğini açıkladı. İşte Omar Elabdellaoui'nin sond durumuna dair detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.
Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.