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Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Havai fişek elinde patladı

Son dakika haberi...'ın Norveçli yıldızı , havai fişeğin elinde patlaması sonrasında yaralandı. Yıldız isim hastaneye kaldırılırken, Elabdellaoui'nin görme kaybı yaşayabileceği iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Havai fişek elinde patladı

'ın yıldız sağ beki , Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı No:33 Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi.

Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.

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