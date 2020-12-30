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Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi! Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya

ve transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Sezon başında olduğu gibi ara döneminde de çok aktif olması beklenen Fenerbahçe’den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray’ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı ’ya resmen kancayı attı.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi! Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya

Sezon başında olduğu gibi ara döneminde de çok aktif olması beklenen 'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler, 'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı 'ya resmen kancayı attı.

KİRALAMA YOK SATIŞ LİSTESİNDE


Alınan bilgilere göre Monaco, Galatasaray'ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi. Fransız kulübü, Onyekuru'nun satış listesine konduğunu da Sarı-Kırmızılılar'a bildirdi.

TEMASA GEÇİP RANDEVU İSTEDİLER


Galatasaray anlaşması nedeniyle şu an bonservis ücreti ödeyemeyeceği için Fenerbahçe hemen harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Monaco ile temasa geçerek randevu talep etti.

MONACO 7 MİLYON EURO İSTİYOR


Monaco'nun Onyekuru için 7 milyon Euro istediği, Fener'in ise 4-5 milyon Euro'yu 2 yılda ödeyerek bu işi bitirmek istediği belirlendi. Taraflar kısa süre içinde masaya oturacak.

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