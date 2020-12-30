Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi! Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de çok aktif olması beklenen Fenerbahçe'den gündeme bomba gibi düşecek bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray'ın bir kez daha kadroya katmak için çok büyük çaba harcadığı Henry Onyekuru'ya resmen kancayı attı.