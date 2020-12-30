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Muslera ne zaman dönüyor | Heyecanlandıran paylaşım

Muslera ne zaman dönüyor | Sarı kırmızılı takımın kalecisi , sakatlığı sonrası yoğun antrenmanlarına başladı. Ayak kemiği kırılan tecrübeli futbolcu 'ın genç yetenekleriyle birlikte antrenman yaptı. Muslera, 'nde gerçekleştirdiği antrenmandan görüntülerini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Muslera ne zaman dönüyor | Heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığı sonrası yoğun antrenmanlarına başladı.

Ayak kemiği kırılan tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın genç yetenekleriyle birlikte antrenman yaptı.

Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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