Muslera ne zaman dönüyor | Heyecanlandıran paylaşım
Muslera ne zaman dönüyor | Sarı kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera, sakatlığı sonrası yoğun antrenmanlarına başladı. Ayak kemiği kırılan tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın genç yetenekleriyle birlikte antrenman yaptı. Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığı sonrası yoğun antrenmanlarına başladı.
Ayak kemiği kırılan tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın genç yetenekleriyle birlikte antrenman yaptı.
Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.