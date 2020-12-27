27 Aralık 2020, Pazar
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 'karanlık' savaşı büyüyor!

ile arasındaki kavga büyüyor. Galatasaray’ın Başakşehir maçı sonrası hakem kararlarına tepki göstererek yaptığı açıklamalar ortalığı sarsarken 2 taraf ’e verilen 5 maçlık ceza için birbirine girmişti.

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Giriş Tarihi: 27.12.2020
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 'karanlık' savaşı büyüyor!

ile arasındaki kavga büyüyor. Galatasaray'ın B.Şehir maçı sonrası hakem kararlarına tepki göstererek yaptığı açıklamalar ortalığı sarsarken 2 taraf 'e verilen 5 maçlık ceza için birbirine girmişti.

NET BİR ŞEKİLDE AYDINLANDI


Fenerbahçeli yöneticilerden ise G.Saray'ın 4 yıl arka arkaya kazandığı şampiyonluklarla ilgili olarak, "O şampiyonlukların nasıl yaşandığı net şekilde aydınlandı" dedi.

HERKES BUNU ÇOK İYİ BİLİYOR


Tüm 'nin G.Saray'ın şampiyonlukları nasıl kazandığını iyi bildiğini vurgulayarak, "O günün şartlarına geldiğimizde rakibimiz öyle ya da böyle 4 yıl üst üste şampiyon olmuştu" dedi.

HEP DESTEK TAM DESTEK VERELİM


Fenerbahçeli yöneticilerden Metin Sipahioğlu hizmet için görevde olduklarını söyledi. Sarı-Lacivertli idareci, "Bu bir bayrak yarışıdır. Camiamızdan tek ricamız şu 4-5 ay tüm branşlarda oyuncu gruplarımıza hep destek tam destek verelim. Performanslarını maksimize edelim. Eğer ille de eleştireceksek bu eleştirileri sezon sonuna bırakalım. Biz eleştirelim, bazı odaklar bize saldırsın,biz bunların hepsine göğüs gereriz." ifadesini kullandı.

ÇOK FARKLI İTTİFAKLAR VAR


Spor dünyasında çok fazla ittifak olduğunu söyleyen Sipahioğlu, "Bu kirli düzenle mücadele edeceğiz" dedi.

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