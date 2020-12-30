30 Aralık 2020, Çarşamba
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Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! ''Paramı verin gideyim''

'da flaş gelişme... Çok büyük umutlarla edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan 'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti.

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Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! ''Paramı verin gideyim''

Çok büyük umutlarla edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan 'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti.

KISA SÜRE ÖNCE GÖRÜŞÜLDÜ


Galatasaray yönetiminin, Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt Sarı-Kırmızılılar'ı şoka uğrattı.

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR


1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti.

BU KRİZ NASIL ÇÖZÜLECEK?


Bu rakamın 9 milyon Euro'yu bulması nedeniyle 'ın eli-kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.

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