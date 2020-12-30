Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! ''Paramı verin gideyim''

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti.