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Galatasaray Brezilyalı genç yıldız Brenner'in peşinde!

Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar’a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi. Bu isimler arasında ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Galatasaray bu isimleri veto etti. Cimbom Brezilyalı genç yıldız 'in peşine düştü.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Galatasaray Brezilyalı genç yıldız Brenner'in peşinde!

devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi. Bu isimler arasında ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Galatasaray bu isimleri veto etti.

DAHA ÖNCE MESAJI VERMİŞTİ


Terim, "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli hocanın istediği isim Sao Paolo forması giyen 20 yaşındaki golcü

SCOUT TRANSFERLERİNE AĞIRLIK


Fatih hocanın Brenner'in alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi... Galatasaray'ın önümüzdeki döneminde scout transferlerine ağırlık vermesi bekleniyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR


Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro alan Sambacı yıldız Brenner için yönetim önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak… Brezilyalı oyuncunun alternatifleri de genç golcüler olacak…

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