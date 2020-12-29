Galatasaray Brezilyalı genç yıldız Brenner'in peşinde!
Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Galatasaray devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar’a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi. Bu isimler arasında Diego Costa ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu isimleri veto etti. Cimbom Brezilyalı genç yıldız Brenner'in peşine düştü.
Galatasaray devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi. Bu isimler arasında Diego Costa ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu isimleri veto etti.
DAHA ÖNCE MESAJI VERMİŞTİ
Terim, "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli hocanın istediği isim Sao Paolo forması giyen 20 yaşındaki golcü Brenner…
SCOUT TRANSFERLERİNE AĞIRLIK
Fatih hocanın Brenner'in alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi... Galatasaray'ın önümüzdeki transfer döneminde scout transferlerine ağırlık vermesi bekleniyor.
YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR
Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro alan Sambacı yıldız Brenner için yönetim önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak… Brezilyalı oyuncunun alternatifleri de genç golcüler olacak…