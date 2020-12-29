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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan dobra açıklama '' Topu ben de çıktı gibi gördüm''

Son dakika haberleri... 'in 15. haftasında , sahasında 'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın attığı tartışmalı ilk golle ilgili dobra ifadeler kullanan Yalçın, ''ben de çıktı gördüm.'' dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan dobra açıklama '' Topu ben de çıktı gibi gördüm''

, 'in 15. hafta maçında ile Vodafone Stadyumunda karşılaştı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 28 yaparak 2. sıraya yükselen ve 3'te 3'le giden Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , "Bugün için kazanılacak oyunu oynamaya çalıştık. Oyun sistemimiz çok doğruydu. Performansımız iyi. İyi bir galibiyet aldık. 2020'yi galibiyetle noktaladık. Sivasspor gerçekten güçlü bir takım, önemli bir takım. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Beşiktaş'ın attığı golden önce topun taca çıkıp çıkmadığı tartışılan pozisyonla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Orta gol olmasaydı o pozisyon hiç konuşulmayacaktı. Sonuçta hakem penaltı vermedi. Bu sadece bir taç. 90 dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. Topu ben de çıktı gibi gördüm. Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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