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Trabzonspor Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir transferi için harekete geçti

'da gelişmesi... Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, ’da forma giyen eski futbolcusu ile birlikte ’nden ile temaslara başladı. ’ye dönmeye sıcak bakan Okay’ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Trabzonspor Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir transferi için harekete geçti

transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, 'da forma giyen eski futbolcusu ile birlikte 'nden ile temaslara başladı.

'ye dönmeye sıcak bakan Okay'ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi.

Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

DİABATE İÇİN NOTER TESPİTİ YAPILDI


Trabzonspor'da kadro dışı kalan Diabate, izinsiz olarak ülkesine gitti. , Malili oyuncu için noter tespiti yaptırdı.

PARMAK VE HÜSEYİN'E TEKLİFLER VAR


Bu sezon Trabzonspor'da yeteri kadar şans bulamayan Hüseyin Türkmen ile taraftarın eleştirdiği isimlerden Abdülkadir Parmak'a teklifler geldiği belirtiliyor.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Sümer'in mezarına ziyaret TRABZONSPOR BAŞKANI AĞAOĞLU'NDAN SÜMER'İN MEZARINA ZİYARET
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