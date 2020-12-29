Trabzonspor Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir transferi için harekete geçti
Trabzonspor'da transfer gelişmesi... Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, Celta Vigo’da forma giyen eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir ile temaslara başladı. Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Okay’ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.
Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, Celta Vigo'da forma giyen eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile temaslara başladı.
Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Okay'ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi.
Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.
DİABATE İÇİN NOTER TESPİTİ YAPILDI
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Diabate, izinsiz olarak ülkesine gitti. Bordo-Mavililer, Malili oyuncu için noter tespiti yaptırdı.
PARMAK VE HÜSEYİN'E TEKLİFLER VAR
Bu sezon Trabzonspor'da yeteri kadar şans bulamayan Hüseyin Türkmen ile taraftarın eleştirdiği isimlerden Abdülkadir Parmak'a teklifler geldiği belirtiliyor.