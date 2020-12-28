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Erol Bulut ısrarla istiyordu! Fenerbahçe'den Bakasetas harekatı

'den flaş hamlesi... Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe gözünü devre arasında çevirdi. Sarı-Lacivertliler’in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan ile yolları ayırıp forması giyen ’u kadroya katmak.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Erol Bulut ısrarla istiyordu! Fenerbahçe'den Bakasetas harekatı

Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan gözünü devre arasında çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan ile yolları ayırıp forması giyen 'u kadroya katmak.

BU KEZ BİTİRMEK İSTİYORLAR


Erol Bulut'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Yunan yıldız için sezon başında da girişimlerde bulunan fakat sonuç alamayan yönetim bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.

PAZARLIKLAR START ALACAK


Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler bu hafta içinde 2. Bakasetas operasyonunu başlatacak. Yönetimin Alanyaspor ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi bekleniyor.

TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE


Sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Yönetim takas futbolcu formülünü de düşünüyor.

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