Erol Bulut ısrarla istiyordu! Fenerbahçe'den Bakasetas harekatı

Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe gözünü devre arasında çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan Jose Sosa ile yolları ayırıp Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'u kadroya katmak.