Erol Bulut ısrarla istiyordu! Fenerbahçe'den Bakasetas harekatı
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi... Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe gözünü devre arasında çevirdi. Sarı-Lacivertliler’in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan Jose Sosa ile yolları ayırıp Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas’u kadroya katmak.
Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe gözünü devre arasında çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan Jose Sosa ile yolları ayırıp Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'u kadroya katmak.
BU KEZ BİTİRMEK İSTİYORLAR
Erol Bulut'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Yunan yıldız için sezon başında da girişimlerde bulunan fakat sonuç alamayan yönetim bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.
PAZARLIKLAR START ALACAK
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler bu hafta içinde 2. Bakasetas operasyonunu başlatacak. Yönetimin Alanyaspor ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi bekleniyor.
TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE
Sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Yönetim takas futbolcu formülünü de düşünüyor.