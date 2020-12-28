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Beşiktaş'a yaptığı sözleşme restinin gerçeği ortaya çıktı! Dorukhan Toköz söz almış

'ta ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı. Dorukhan’ın henüz ’a imza atmamasının nedeni eski Başkan ’dan aldığı söz.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Beşiktaş'a yaptığı sözleşme restinin gerçeği ortaya çıktı! Dorukhan Toköz söz almış

'ta ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı. Dorukhan'ın henüz 'a imza atmamasının nedeni eski Başkan 'dan aldığı söz.

ÇEBİ BU RAKAMA YANAŞMIYOR


Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon Euro garantisi verdiği öğrenildi. 'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.

DEVRE ARASI YENİ GÖRÜŞME


Dorukhan'ın 1.5 milyon Euro'da direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

DORUKHAN'I İSTEYEN ÇOK!


Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor.

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