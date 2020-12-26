Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında gizli görüşme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Mesut Özil ısrarı sürüyor. Sarı lacivertli yönetim, Türk asıllı Alman oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmek için yoğun çaba içinde. Arsenal'den ayrılacak olan Özil, Fenerbahçe ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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