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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında gizli görüşme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Mesut Özil ısrarı sürüyor. Sarı lacivertli yönetim, Türk asıllı Alman oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmek için yoğun çaba içinde. Arsenal'den ayrılacak olan Özil, Fenerbahçe ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 10:18
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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında gizli görüşme
Fenerbahçe transfer gündemi bir hayli yoğun. Ara transfer döneminde adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe'de gündemi meşgul eden isim: Mesut Özil.
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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında gizli görüşme

İngiliz basınında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş bir iddia gündeme geldi.

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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında gizli görüşme

Uzun süredir taraftarı büyük heyecana sürükleyen bir isim olan Mesut Özil'in İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında gizli görüşme
Görüşmede tarafların ortak yakın dostları hakkında sohbet ettiği bile aktarılırken Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ön sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.
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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri | Mesut Özil ve Fenerbahçe arasında gizli görüşme

Fenerbahçe'de Başkan Koç'un Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamaların 'gündemi sakinleştirmek' için yapıldığı aktarılırken, Arsenal'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun imza parası istemeden Fenerbahçe'ye imza atabileceği kaydedildi.