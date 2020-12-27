28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Açıklama geldi

İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Açıklama geldi

Son dakika haberleri... 'daki Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? sorusuyla ilgili açıklama geldi. UEFA Başkanı Ceferin, futbolda geride kalan seneyi değerlendirdi. Pandemi dolayısıyla büyük aksaklıkların yaşandığı dünyasına dair konuşan Ceferin, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2020
ABONE OL
İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Açıklama geldi

Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüsü gölgesinde geçen 2020'yi değerlendirdi ve 'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için de konuştu.

İŞTE CEFERIN'İN AÇIKLAMALARI...

"30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık, futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.

"FİNAL SEYİRCİLİ GİBİ"

Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.

"DEVLER LİGİ'NDE 'İLGİNÇ' SİSTEM"

2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final SON DAKİKA: ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ERKEN FİNAL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA