İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? Açıklama geldi
Son dakika haberleri... İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline seyirci alınacak mı? sorusuyla ilgili açıklama geldi. UEFA Başkanı Ceferin, futbolda geride kalan seneyi değerlendirdi. Pandemi dolayısıyla büyük aksaklıkların yaşandığı futbol dünyasına dair konuşan Ceferin, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
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"FİNAL SEYİRCİLİ GİBİ"
Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.
"DEVLER LİGİ'NDE 'İLGİNÇ' SİSTEM"
2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz.
Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.