Beşiktaş üç attı üç aldı: Kartal adım adım zirveye

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerle 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-0 kazandı.