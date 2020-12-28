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Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel ameliyat edildi

'de ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen ameliyat edildi.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel ameliyat edildi

Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir, dün Kasımpaşa ile mücadele etti.

Karşılaşmanın 52'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Martin Skrtel'in yapılan tetkiklerinde sol ayak aşil tendonunun koptuğu tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun bugün ameliyat edildiği bildirildi.

Son dakika: Başakşehirde şok sakatlık | Martin Skrtelin sol ayak aşil tendonu koptu SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE ŞOK SAKATLIK | MARTİN SKRTEL'İN SOL AYAK AŞİL TENDONU KOPTU

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