Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel ameliyat edildi
Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Martin Skrtel ameliyat edildi.
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Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir, dün Kasımpaşa ile mücadele etti.
Karşılaşmanın 52'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Martin Skrtel'in yapılan tetkiklerinde sol ayak aşil tendonunun koptuğu tespit edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun bugün ameliyat edildiği bildirildi.