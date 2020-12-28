28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Telefonundan pozisyonun gol olmadığını gösteren Hakan Arslan kırmızı kart görerek oyundan atıldı! Beşiktaş-Sivasspor maçındaki o gergin anlar...

Telefonundan pozisyonun gol olmadığını gösteren Hakan Arslan kırmızı kart görerek oyundan atıldı! Beşiktaş-Sivasspor maçındaki o gergin anlar...

Süper Lig'in 15. haftasında , sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın devre arasında kırmızı beyazlı futbolcu maçın hakemi 'e Beşiktaş'ın attığı golde topun dışarıdan çevrildiğini iddia eden videoyu izletince görerek oyundan atıldı. İşte o anlar...

SPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
ABONE OL
Telefonundan pozisyonun gol olmadığını gösteren Hakan Arslan kırmızı kart görerek oyundan atıldı! Beşiktaş-Sivasspor maçındaki o gergin anlar...

Süper Lig'in 15. haftasında , sahasında Sivasspor'u konuk etti. Maçın devre arasında flaş bir olay yaşandı. Kırmızı beyazlı futbolcu , ilk yarının ardından maçın hakemine Beşiktaş'ın bulduğu gol hakkında itirazda bulundu.

TELEFONUNDAN GÖSTERDİ

Arslan, ilk yarı bitince 'e Beşiktaş'ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek şiddetli itirazlarda bulundu. Hakan Arslan cep telefonundan Beşiktaş'ın bulduğu golde topun dışarıdan çevrildiği anı maçın hakemi Kardeşler'e izlettirdi.

TELEFONUNU YERE FIRLATTI!

İtirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrasında maçın hakemi Arda Kardeşler, Hakan Arslan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.

Beşiktaş üç attı üç aldı: Kartal adım adım zirveye BEŞİKTAŞ ÜÇ ATTI ÜÇ ALDI: KARTAL ADIM ADIM ZİRVEYE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA