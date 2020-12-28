TELEFONUNU YERE FIRLATTI!

İtirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrasında maçın hakemi Arda Kardeşler, Hakan Arslan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.