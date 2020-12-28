Telefonundan pozisyonun gol olmadığını gösteren Hakan Arslan kırmızı kart görerek oyundan atıldı! Beşiktaş-Sivasspor maçındaki o gergin anlar...
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın devre arasında kırmızı beyazlı futbolcu Hakan Arslan maçın hakemi Arda Kardeşler'e Beşiktaş'ın attığı golde topun dışarıdan çevrildiğini iddia eden videoyu izletince kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İşte o anlar...
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Maçın devre arasında flaş bir olay yaşandı. Kırmızı beyazlı futbolcu Hakan Arslan, ilk yarının ardından maçın hakemine Beşiktaş'ın bulduğu gol hakkında itirazda bulundu.
TELEFONUNDAN GÖSTERDİ
Arslan, ilk yarı bitince Arda Kardeşler'e Beşiktaş'ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek şiddetli itirazlarda bulundu. Hakan Arslan cep telefonundan Beşiktaş'ın bulduğu golde topun dışarıdan çevrildiği anı maçın hakemi Kardeşler'e izlettirdi.
TELEFONUNU YERE FIRLATTI!
İtirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrasında maçın hakemi Arda Kardeşler, Hakan Arslan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.