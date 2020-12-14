Son dakika: Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final
Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur için eşleşmeler yapıldı. Erken final olarak görülen Barcelona-PSG eşleşmesi dikkat çekti. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 eşleşmeleri...
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Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ:
Borussia Mönchengladbach - Manchester City
Bayern Münih - Lazio
Atletico Madrid - Chelsea
RB Leipzig - Liverpool
Porto-Juventus
Barcelona - PSG
Sevilla - Dortmund
Atalanta - Real Madrid