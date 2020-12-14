14 Aralık 2020, Pazartesi
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Son dakika: Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur için eşleşmeler yapıldı. Erken final olarak görülen - eşleşmesi dikkat çekti. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 eşleşmeleri...

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final

Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeleri belli oldu.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ:

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Bayern Münih - Lazio

Atletico Madrid - Chelsea

RB Leipzig - Liverpool

Porto-Juventus

Barcelona - PSG

Sevilla - Dortmund

Atalanta - Real Madrid

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