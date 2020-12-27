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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Başakşehir'de şok sakatlık | Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

Son dakika: Başakşehir'de şok sakatlık | Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

Son dakika haberi... Medipol 'in deneyimli oyuncusu 'in sol ayak aşil tendonu koptu. Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: Başakşehir'de şok sakatlık | Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehirli yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Martin Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYET ÖZLEMİ 6 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol 'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Medipol Başakşehir'in golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic attı.

Konuk ekipte Aytaç Kara, 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'a yenilen, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa beraberliğiyle galibiyet özlemi 6 maça yükseldi.

CHADLI, SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.

Chadli, Medipol Başakşehir ile ligde oynadığı 7. maçta ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atmıştı.

SKRTEL SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu , mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.

Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi.

Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.


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