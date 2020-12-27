Son dakika: Başakşehir'de şok sakatlık | Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehirli yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Martin Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.