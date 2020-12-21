21 Aralık 2020, Pazartesi
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Real Madrid deplasmanda kazandı | Eibar: 1 - Real Madrid: 3

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 14. haftasında , deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti. Madrid'in gollerini (Dk. 9), Luka Modriç (Dk. 13) ve (Dk. 90+2) atarken, ev sahibi Eibar'ın tek golü 28. dakikada 'dan geldi.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Real Madrid deplasmanda kazandı | Eibar: 1 - Real Madrid: 3

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk 13 dakikada iki gol buldu.

Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 9), Luka Modriç (Dk. 13) ve Lucas Vazquez (Dk. 90+2) atarken, ev sahibi Eibar'ın tek golü 28. dakikada Kike Garcia'dan geldi.

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Ligde puanını 29'a çıkaran Real Madrid, lider Atletico Madrid'in (iki maçı eksik) ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

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Eibar ise 15 puanla 14. sırada kaldı.

Diğer yandan 14-17 Ocak'ta organize edilen 4'lü İspanya Süper Kupası'ndan dolayı 19. hafta maçını hafta içinde oynayan Real Madrid'in ligin 1. haftasındaki Getafe maçı eksik bulunuyor.

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