20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Serie A tarihinde bir ilk! Milan'da Rafael Leao'dan 6.2 saniye sonra gol...

Serie A tarihinde bir ilk! Milan'da Rafael Leao'dan 6.2 saniye sonra gol...

() tarihinin en erken golünün atıldığı maçta Milan, deplasmanda 'yu 2-1 yendi. Milli futbolcu 'nun pasıyla rakip fileleri maç başladıktan sadece 6.2 saniye sonra havalandıran Milanlı , Serie A tarihinin en erken golüne imza attı.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
ABONE OL

'nın 13. haftasında lider Milan, Citta del Tricolore Stadı'nda 'ya konuk oldu.

Milli futbolcu 'nun pasıyla rakip fileleri maç başladıktan sadece 6.2 saniye sonra havalandıran , Milan'ı 1-0 öne geçirirken lig tarihinin en erken golüne imza attı.

Ligde bir önceki rekor, Aralık 2001'de Piacenza formasıyla 8. saniyede gol atan Paolo Poggi'nin elinde bulunuyordu.

Milan'da Rafael Leao'dan 6.2 saniye sonra gol! Serie A tarihinde bir ilk... MİLAN'DA RAFAEL LEAO'DAN 6.2 SANİYE SONRA GOL! SERİE A TARİHİNDE BİR İLK...

Milan'da Alexis Saelemaekers, 26. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi takım, 89. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Milan adına 86 dakika forma giydi.

Sassuolo'da milli futbolculardan 'ın yedek beklediği karşılaşmada Mert Müldür, 61. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla puanını 31 yapan namağlup Milan, liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 23 puanda kaldı.


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA