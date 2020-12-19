Barcelona Valencia maçında 4 gol | Messi Pele'nin rekoruna ortak oldu

MESSI, PELE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Bu arada Barcelona formasıyla 643. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.