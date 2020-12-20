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Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

haberi... 'nin (Serie A) 13. haftasında , 'yı deplasmanda 4-0 yendi. Siyah-beyazlılar, 'nun 2 gol attığı maçta Parma'yı 4-0 yendi. İşte maçtan önemli pozisyonların fotoğrafları...

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

Bu golden 3 dakika sonra Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

48. dakikada Ronaldo, Juventus adına farkı 3'e çıkaran golü attı.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

Karşılaşmanın son bölümlerinde Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha buldu ve skor 4-0 oldu.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Milan ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

13. haftanın açılış karşılaşmasında bugün Fiorentina konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kalırken, Sampdoria ise sahasında Crotone'yi 3-1 yendi.

Juventus'tan Parma'ya farklı tarife! Cristiano Ronaldo'dan 2 gol...

Ligin 13. haftasında yarın 7 müsabaka daha oynanacak.

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