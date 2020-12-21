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Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, PSG deplasmanından da lider olarak çıktı

Son dakika haberleri... 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında , evinde Saint-Germain () ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, PSG deplasmanından da lider olarak çıktı

Ligue 1'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Lille, PSG'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.

İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.

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