Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u es geçip Emre Belözoğlu ile konuşması akılları karıştırdı!









Erol Bulut'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor.







OTORİTE SORUNU VAR

Erol Bulut'un yerliler üzerinde bir otorite sorunu olduğu konuşuluyor. Yerliler, Emre Belözoğlu'nu dikkate alıyor.