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Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u es geçip Emre Belözoğlu ile konuşması akılları karıştırdı!

maçında kulübeye gelen Yandaş’a hocası taktik vermeye çalıştı. Bulut’u dinlemeyen yıldız oyuncu, tribündeki ile konuştu. "Patron kim?” tartışmaları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u es geçip Emre Belözoğlu ile konuşması akılları karıştırdı!
Futboluyla ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. Önceki gün kaybedilen Gaziantep FK maçında teknik direktör Erol Bulut, kulübeye doğru gelen Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.

Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu'na doğru yönelen Mert Hakan, ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti. Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan Mert Hakan'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.





'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor.



OTORİTE SORUNU VAR
Erol Bulut'un yerliler üzerinde bir otorite sorunu olduğu konuşuluyor. Yerliler, 'nu dikkate alıyor.

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