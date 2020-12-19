Fenerbahçe Antep'te kayıp! Fenerbahçe deplasmanda mağlup oldu

Orta sahada ve hücumda Yeni Malatyaspor maçına göre değişikliğe gitmeyen Bulut, savunma hattında ise 3 değişiklik yaptı.

Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ın yerine yeniden ilk 11'e dahil eden Bulut, beklerde de değişikliğe gitti.

Sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi oynatan Erol Bulut, sol bekte de Caner Erkin'in yerine Filip Novak'a şans tanıdı.

Kalede Ahmet Oytun Özdoğan'a görev veren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a yer verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri uçta Cisse forma giydi.