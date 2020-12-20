Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kredisini tüketti!

FENER'İN HAKEM İSYANI



Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu mücadeleye hakem ve VAR kararları damgasını vurdu. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekibin Pelkas'la bulduğu ve ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edilen gol gündeme oturdu. VAR odasına çekilen ofsayt çizgisine çok büyük bir tepki gösteren Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Bu nasıl ofsayt! Pelkas rakibiyle aynı hizada" ifadesini kullandı. Erol Bulut, Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Thiam'a yapılan müdahale kesinlikle penaltı" yorumunda bulundu.