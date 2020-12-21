Son dakika | Sergen Yalçın'dan sert tepki: Ben atılınca rahatlayacak mısınız?

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıda iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi. Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarıda iyi savunma yapan takıma karşı oynadık, oyunu açmakta zorlandık. Golü erken bulsaydık açardık. Bambaşka bir ikinci yarı oynadık. Rakip öne çıkmayı tercih edince çabuk rakip kaleye giden oyuncularımızı iyi değerlendirdik ve 3 puanı aldık" dedi.

'DEVRE ARASINDA KONUŞTUK'

Maçta ilk yarının 0-0 bitmesinin ardından oyuncularıyla devre arasında maçın nasıl kazanılacağı yönünde bir konuşma yaptığını kaydeden Yalçın, "Oyuncularımla devre arasında bu tür maçların nasıl oynanması gerektiğini konuştuk. Maçı kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. Bireysel performansın yukarı çıkması gerektiğini, daha önde ve birlikte oynamamız gerektiğini konuştuk. İkili mücadeleyi kazanmamız ve baskılı oynamamız gerektiğini belirttik" diye konuştu.

'KÜFÜR VEYA HAKARET ETMİYORUM'

Fanatik'in haberine göre; Fatih Karagümrük maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem tarafından tribüne gönderildiğinin hatırlatılarak, hakemlerle teknik adamlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiği sorusuna Yalçın, "Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi? Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak" yanıtını verdi.