Beşiktaş-BB Erzurumspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligde üst üste 3 maç kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, Erzurum ekibini mağlup ederek yeni galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. İşte siyah-beyazlıların BB Erzurumspor karşısındaki 11'i. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Siyah- beyazlı takım, Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başladı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri yeni bir zaferle zirve yarışından kopmamak amacında. Erzurum karşısında tüm planlar mutlak 3 puan üzerine kurulmuş durumda.
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4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Öte yandan Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic oynayamayacak. Bu arada Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi. Siyah- beyazlılar, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki maçı da 3-2'lik skorlarla kazanan Erzurumspor tur atlayan taraf olmuştu.
11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Nkoudou, Aboubakar
BB Erzurumspor (muhtemel): Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Murat, İbrahim, Obertan, Kaan, Emrah, Novikovas, Gomes