Beşiktaş-BB Erzurumspor (CANLI ANLATIM)

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

Öte yandan Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic oynayamayacak. Bu arada Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi. Siyah- beyazlılar, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki maçı da 3-2'lik skorlarla kazanan Erzurumspor tur atlayan taraf olmuştu.