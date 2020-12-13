13 Aralık 2020, Pazar
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Süper Lig 12. hafta mücadelesi | Başakşehir - Gaziantep FK CANLI anlatım

'in 12. haftasında  Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Taraftarlar saat 19'da başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Süper Lig 12. hafta mücadelesi | Başakşehir - Gaziantep FK CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen...

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İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI İLK 11'LER...

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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