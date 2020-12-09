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Dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'den Webo'ya destek

Son dakika haberi... Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu , 4. hakem tarafından ırkçılığa maruz kalan Yardımcı Antrenörü 'nun yanında olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'den Webo'ya destek

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. O esnada sahada yer alan PSG'nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Webo'nun yanında olduğunu belirtti.

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