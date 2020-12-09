PSG - Başakşehir maçının ırkçı hakeminden komik savunma: Irkçılık yapmadım, Rumence 'Negru' dedim

''SİYAH ADAMI UYAR"

Rumen hakemin, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a, "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil." dediği belirtildi.



Bu sözler üzerine çılgına dönen Webo, yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.