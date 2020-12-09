PSG - Başakşehir maçının ırkçı hakeminden komik savunma: Irkçılık yapmadım, Rumence 'Negru' dedim
PSG - Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanarak maçın ertelenmesine sebep olan Rumen hakem Sebastian Coltescu skandal savunması ortaya çıktı. Sebastian Coltescu'nun kendisini savunduğu ve "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dediği öğrenildi.
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''IRKÇILIK YAPMADIM"
''SİYAH ADAMI UYAR"
PSG - Başakşehir maçındaki skandal sözleriyle menfi anlamda tarihe geçen Rumen hakemden komik bir savunma geldi.
''IRKÇILIK YAPMADIM"
Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun kendisini savunduğu ve "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dediği öğrenildi.
''SİYAH ADAMI UYAR"
Rumen hakemin, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a, "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil." dediği belirtildi.
Bu sözler üzerine çılgına dönen Webo, yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.
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