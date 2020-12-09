09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PSG - Başakşehir maçının ırkçı hakeminden komik savunma: Irkçılık yapmadım, Rumence 'Negru' dedim

PSG - Başakşehir maçının ırkçı hakeminden komik savunma: Irkçılık yapmadım, Rumence 'Negru' dedim

- maçında yardımcı antrenör 'ya ırkçı ifadeler kullanarak maçın ertelenmesine sebep olan Rumen hakem skandal savunması ortaya çıktı. Sebastian Coltescu'nun kendisini savunduğu ve "Irkçılık yapmadım, (siyah adam) dedim" dediği öğrenildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 09.12.2020
ABONE OL
PSG - Başakşehir maçının ırkçı hakeminden komik savunma: Irkçılık yapmadım, Rumence 'Negru' dedim

- maçındaki skandal sözleriyle menfi anlamda tarihe geçen Rumen hakemden komik bir savunma geldi.

''IRKÇILIK YAPMADIM"
Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem 'nun kendisini savunduğu ve "Irkçılık yapmadım, (siyah adam) dedim" dediği öğrenildi.

''SİYAH ADAMI UYAR"
Rumen hakemin, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a, "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil." dediği belirtildi.

Bu sözler üzerine çılgına dönen Webo, yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı sözler! UEFA'dan flaş karar: Mücadele ertelendi, 4. hakem görevden alındı PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 4. HAKEMDEN IRKÇI SÖZLER! UEFA'DAN FLAŞ KARAR: MÜCADELE ERTELENDİ, 4. HAKEM GÖREVDEN ALINDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA