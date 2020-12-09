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Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tam destek

Başkan 'dan 'da ırkçılığa maruz kalan Webo ve 'e geldi. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden 'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı ifadelere maruz kalmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadeleri yer aldı.

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