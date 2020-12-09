Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain karşılaşmasında İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı ifadelere maruz kalmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadeleri yer aldı.

Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.



Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020