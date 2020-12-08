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PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı sözler! Başakşehir sahadan çekilince dördüncü hakem görevden alındı

Şampiyonlar Ligi'nda son grup maçında deplasmanına konuk olan temsilcimiz , 4. hakemin yardımcı antrenör 'ya yönelik ırkçı sözlerinin ardından sahadan çekildi. Başakşehir'in aldığı net tavır karşısında harekete geçen UEFA karşılaşmanın 4. hakemini görevden aldı. Irkçı saldırının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Başakşehir'e destek geldi.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı sözler! Başakşehir sahadan çekilince dördüncü hakem görevden alındı

Paris Saint-Germain ile İstanbul 'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı saldırı! Başakşehir sahadan çekildi PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 4. HAKEMDEN IRKÇI SALDIRI! BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ

İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, ''4.hakem sahada olursa biz olmayacağız. 4.hakem çekilirse, maça devam etme kararımız var.'' ifadelerini kullandı.

DÖRDÜNCÜ HAKEM GÖREVDEN ALINDI

UEFA'dan yapılan açıklamada karşılaşmanın 4. hakeminin görevden alındığını belirtilirken her iki takımla da anlaşıldığını ve yeni bir 4.hakemle karşılaşmanın devam edeceğini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı.

G.SARAY, F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ''ırkçılığa hayır'' paylaşımlarını yaptı.

PSG'DEN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Paris Saint Germain, Twitter hesabından Başakşehir'in 'ırkçılığa hayır' paylaşımını RT'ledi.

MHP'DEN DESTEK GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sosyal medya hesabından Başakşehir'e destek verdi. Yapılan paylaşımda #Notoracism etiketiyle beraber ''Seninleyiz Webo'' ifadeleri kullanıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: IRKÇILIK İNSANLIK SUÇUDUR

Başakşehir'in yardımcı antrenörü Webo'ya destek mesajı paylaşan İletişim Başkanlığı, ''Irkçılık insanlık suçudur, ırkçılığa hayır'' ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir.'' ifadelerini kullandı.

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