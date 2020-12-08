08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'dan Ahmed Musa bombası! Transfer bitti bitecek

Galatasaray'dan Ahmed Musa bombası! Transfer bitti bitecek

haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü ’in, “Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz” dediği isimlerin ilk sırasında ’nın olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Galatasaray'dan Ahmed Musa bombası! Transfer bitti bitecek

Teknik Direktörü 'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında 'nın olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat-forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU


28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıla geçildi.

İMZA İÇİN DEVRE ARASI BEKLENİYOR


Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor.

HÜCUM HATTINDA JOKER


Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.

Galatasaray Barcelona'nın genç oyuncusunun peşinde GALATASARAY BARCELONA'NIN GENÇ OYUNCUSUNUN PEŞİNDE
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış KEREM AKTÜRKOĞLU GALATASARAY | TRANSFERİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI! FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN ALINMIŞ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA