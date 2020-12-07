Galatasaray Barcelona'nın genç oyuncusunun peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Matheus Fernandes'i özellikle istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede, "Onu burada parlatır, yıldızlaştırırız" dediği gelen bilgiler arasında.

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