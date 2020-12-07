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Galatasaray Barcelona'nın genç oyuncusunun peşinde

Teknik Direktörü Fatih Terim, ara transfer dönemi için listesine yönetime iletti. Terim'in Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuyu istediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Galatasaray Barcelona'nın genç oyuncusunun peşinde

Süper Lig'de performansını yükselten , ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Barcelona'nın 22'lik yıldızını istediğini yönetime iletti.

BARÇA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, seçimin de ertelenmesiyle birlikte tamamen transfere odaklanmış durumda. Galatasaray'ın Barcelona'da fazla forma şansı bulamayan Matheus Fernandes'i istediği iddia edildi. Katalan ekibinde şans bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.

Yaz transfer döneminde 7 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Brezilyalı ön libero, kendisini geliştirmek için başka takıma gitmeyi kafaya koydu.

"ONU YILDIZLAŞTIRIRIZ"

Sarı-kırmızılı ekip de bu transferde devreye girerken, Barcelona'nın Aslan'a zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. Genç orta saha, bu sezon 3 maçta forma giyerken, 167 dakika şans bulabildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Matheus Fernandes'i özellikle istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede, "Onu burada parlatır, yıldızlaştırırız" dediği gelen bilgiler arasında.

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