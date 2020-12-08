Son dakika | 2022 Dünya Kupası elemeleri | Maç tarihleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç tarihleri belli oldu. UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek. Gruplarda yer alan takımlar, birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda birer kez karşılaşacak.Müsabakalar Mart 2021 - Kasım 2021 döneminde oynanacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek. 10 grup ikincisi ise, 2020/2021 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacak. Bu 12 takım, 4'erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonrasına Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım daha belirlenecek.Eleme grupları maç tarihleri şöyle:1. Maçlar: 24-25 Mart 20212. Maçlar: 27-28 Mart 20213. Maçlar: 30-31 Mart 20214. Maçlar: 1-2 Eylül 20215. Maçlar: 4-5 Eylül 20216. Maçlar: 7-8 Eylül 20217. Maçlar: 8-9 Ekim 20218. Maçlar: 11-12 Ekim 20219. Maçlar: 11-13 Kasım 202110. Maçlar: 14-16 Kasım 202124-25 ve 28-29 Mart 2022