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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Sarı kırmızılı takımın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, oynadığı oyunla spor basını tarafından tam not aldı. Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan genç oyuncu için Galatasaray, devreye girerek Aktürkoğlu sarı kırmızılı formaya bağladı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:07
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