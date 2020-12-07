07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Sarı kırmızılı takımın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, oynadığı oyunla spor basını tarafından tam not aldı. Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan genç oyuncu için Galatasaray, devreye girerek Aktürkoğlu sarı kırmızılı formaya bağladı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:07
  • 1
  • 15
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış
Atakaş Hatayspor maçının 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren ve 90+3'te fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı 6 dakikada yeteneklerini gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı.

  • 3
  • 15
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış
İşte detaylar: Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.
  • 4
  • 15
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış

TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ
Sportıf direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.

  • 5
  • 15
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray | Transferin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin elinden alınmış
Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti.