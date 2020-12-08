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Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth'tan Türkiye yorumu!

2022 yılında 'da yapılacak olan için eleme grupları belli oldu. A Milli Takımı, G Grubu'nda , , Karadağ, ve Cebelitarık ile mücadele edecek. Norveç'in golcüsü eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth'tan Türkiye yorumu!

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası için eleme grupları belli oldu.

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth'tan Türkiye yorumu!

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek. Norveç'in golcüsü Alexander Sörloth, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth'tan Türkiye yorumu!

Türkiye'ye tekrar döneceği için mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Türkiye'de oynamak artık benim için evimde oynamak gibi.

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth'tan Türkiye yorumu!

Türkiye Milli Takımı ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth'tan Türkiye yorumu!

Almanya'nın RB Leipzig takımında forma giyen Sörloth, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

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