Fenerbahçe'nin aklı fikri Juan Jesus'ta! Devre arası teklif yapılacak

Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yaptığı son görüşmeden "Ocak'ta stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.