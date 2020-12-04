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Fenerbahçe'nin aklı fikri Juan Jesus'ta! Devre arası teklif yapılacak

Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan ve ’tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan ’den sürpriz bir hamle geldi. ve ’nun yaptığı son görüşmeden “Ocak’ta stoper alalım” kararı çıktığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Fenerbahçe'nin aklı fikri Juan Jesus'ta! Devre arası teklif yapılacak

Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan ve 'tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan 'den sürpriz bir hamle geldi. ve 'nun yaptığı son görüşmeden "Ocak'ta stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.

İSİMLER DEĞERLENDİRİLDİ


Erol Bulut ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve 'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.

ARTIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR


Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.

KISA SÜREDE GÖRÜŞÜLECEK


Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi. Juan Jesus daha önce 'da Inter ve 'da Internacional forması da giymişti.

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