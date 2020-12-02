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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko
Fenerbahçe'nin 15 yıl sonra evinde eksik kalmış Beşiktaş'a 4-3 kaybetmesi, taşları yerinden oynattı. Sezon başından bu yana oluşan olumlu hava, Beşiktaş mağlubiyeti ile birlikte dağıldı. Taraftar, ilk kez alınan oyuncuları sorgulamaya başladı. İşte Fenerbahçe'deki yeni transferlerlerin mevcut durumu...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:05 Sezona 18 yeni transferle giren sarı-lacivertlilerde kadroya katılan flaş yıldızlar ilk kez bu kadar sorgulandı. GALERİ DEVAM EDİYOR İSTİKRAR YOK Başta Jose Sosa, Mert Hakan, Samatta ve Novak gibi dikkat çeken transferler istikrar yakalayamadı. SIKINTILI ÖRNEKLER Alternatifli kadroda sakatlıklar ve koronavirüs durumu zaman zaman engeller koysa da tam anlamıyla bir randıman sağlanamadı. Kadıköy'de bu sezon 9 kişilik Hatayspor'un mağlup edilememesi, Konyaspor önündeki 2-0'lık yenilgi ve son olarak Beşiktaş derbisinden yaşanan hüsran moralleri bozdu. BULUT SORGULANMAYA BAŞLADI Erol Bulut ve teknik heyetin sorgulanmaya başlandığı bir döneme girilirken, G.Saray'ın yakalaması, Alanya'nın rüzgarı ve Beşiktaş'ın yaklaşması puan durumunda da avantajı kaçırdı.