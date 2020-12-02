Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko

SIKINTILI ÖRNEKLER

Alternatifli kadroda sakatlıklar ve koronavirüs durumu zaman zaman engeller koysa da tam anlamıyla bir randıman sağlanamadı. Kadıköy'de bu sezon 9 kişilik Hatayspor'un mağlup edilememesi, Konyaspor önündeki 2-0'lık yenilgi ve son olarak Beşiktaş derbisinden yaşanan hüsran moralleri bozdu.