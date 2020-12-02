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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko

Fenerbahçe'nin 15 yıl sonra evinde eksik kalmış Beşiktaş'a 4-3 kaybetmesi, taşları yerinden oynattı. Sezon başından bu yana oluşan olumlu hava, Beşiktaş mağlubiyeti ile birlikte dağıldı. Taraftar, ilk kez alınan oyuncuları sorgulamaya başladı. İşte Fenerbahçe'deki yeni transferlerlerin mevcut durumu...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:05
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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko
Sezona 18 yeni transferle giren sarı-lacivertlilerde kadroya katılan flaş yıldızlar ilk kez bu kadar sorgulandı.
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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko

PARLAYAN KİMSE OLMADI
Milliyet'in haberine göre; İsim isim bakıldığında henüz tam anlamıyla ağırlığını koymuş bir futbolcunun olmaması gelecek adına da endişe uyandırdı.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko

İSTİKRAR YOK
Başta Jose Sosa, Mert Hakan, Samatta ve Novak gibi dikkat çeken transferler istikrar yakalayamadı.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko

SIKINTILI ÖRNEKLER
Alternatifli kadroda sakatlıklar ve koronavirüs durumu zaman zaman engeller koysa da tam anlamıyla bir randıman sağlanamadı. Kadıköy'de bu sezon 9 kişilik Hatayspor'un mağlup edilememesi, Konyaspor önündeki 2-0'lık yenilgi ve son olarak Beşiktaş derbisinden yaşanan hüsran moralleri bozdu.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir fiyasko

BULUT SORGULANMAYA BAŞLADI
Erol Bulut ve teknik heyetin sorgulanmaya başlandığı bir döneme girilirken, G.Saray'ın yakalaması, Alanya'nın rüzgarı ve Beşiktaş'ın yaklaşması puan durumunda da avantajı kaçırdı.